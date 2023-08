UniEVANGÉLICA prorroga plantão de matrículas e calouros podem ganhar 80% de desconto

O período de matrículas na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) está nos seus últimos dias! E para dar aquela força aos interessados, a instituição está com desconto de 80% nas matrículas realizadas até sábado, 5. Já para os cursos de Educação à Distância (EAD), o valor é de R%99,90. Para atender a demanda, a Secretária Acadêmica está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados das 8h às 12h.

E o processo é bem simples: basta comparecer à Secretaria Acadêmica, que fica no Bloco A, imprimir o boleto e pagar o valor na Tesouraria. As seguintes formas de pagamento são aceitas: boleto, Pix, cartão de débito e crédito. Também é possível fazer matrícula de forma on-line. Para mais informações, a equipe da UniEVANGÉLICA está à disposição para esclarecimentos.

São mais de 30 cursos disponíveis em diversas áreas de conhecimento, com aulas teóricas aliadas à prática, proporcionando aos alunos uma experiência profissional completa, contribuindo para que ele (a) ingresse no mercado de trabalho com excelência. Podem se matricular os participantes aprovados nos seguintes processos seletivos: Vestibular Top 50, Vestibulares Agendado Presencial e Agendado On-line, Reclassificação, Aproveitamento da Nota do ENEM, Transferência e Portador de Diploma.

Clique aqui para falar com um de nossos consultores (https://api.whatsapp.com/send?phone=556233106684).

Processos seletivos

Os interessados em participar do processo seletivo 2023/2 precisam acessar o site da UniEVANGÉLICA e escolher a melhor maneira de participar da seleção. As opções são: Agendado Presencial e Online, Reclassificação, ENEM, Transferência e Portador Diploma.

Para quem já possui diploma e busca uma segunda graduação, todos os cursos estão disponíveis com 50% de desconto*. Mas se é o seu primeiro ingresso e você fez o ENEM em qualquer edição a partir de 2016, os cursos presenciais te dão descontos de até 50%, conforme a sua classificação. Já para os cursos EaD, independente da nota, você tem 40% de desconto.

Agora se você já realizou algum processo seletivo na UniEVANGÉLICA anteriormente, a Reclassificação é para você! Esta forma permite o aproveitamento de pontos dos candidatos que obtiveram classificação em processos seletivos anteriores.

Pessoas que já iniciaram a graduação em outra instituição também possuem benefícios! O vestibular de Transferência oferece 50% de desconto em todo o curso, além da possibilidade de creditar matérias já realizadas.

E se você não se encaixa em nenhuma das opções, não é problema! Faça sua inscrição no Vestibular Agendado Presencial ou Online. Para os cursos EaD, você pode conseguir até 40% de desconto.

Acesse o site e saiba mais: https://www.unievangelica.edu.br/vestibular/2023/2/geral/

*Exceto Medicina