Após show em Anápolis, Luciano responde se dupla com Zezé chegou ao fim

Após se apresentar na abertura do Arraiana 2023, o cantor Luciano, da dupla com Zezé di Camargo, revelou o destino da parceria com o irmão.

Isso porque, no evento, o goiano de 50 anos fez a estreia como um artista gospel, embalando a multidão de fiéis que por lá se encontravam.

Logo em seguida, Luciano deu prosseguimento a uma série de shows, abrindo uma agenda no segmento musical dedicado aos louvores.

Apesar do novo momento da carreira, o artista não deve se desfazer da dupla com Zezé.

Em entrevista ao Fofocalizando, que foi ao ar nesta sexta-feira (04), Luciano afirmou que não tinha pretensões de encerrar a parceria ou de alterar a trajetória dele no sertanejo.

“Esse projeto, que todo mundo conhece, é um projeto que eu gravei há dois anos, pra minha mãe. O sonho da minha mãe é que todos os filhos cantem louvores”, explicou.

Sendo assim, os fãs de Zezé di Camargo & Luciano podem ficar despreocupados, pois os rumores de separação não passam disso – apenas rumores.