Bares de Anápolis preparam preços e promoções especiais para Dia da Cerveja; confira

Muitos ainda não sabem, mas o “sextou” de hoje (04) vai ter um gostinho especial no fim do expediente. Isso porque está sendo comemorado o Dia Internacional da Cerveja.

Com isso em mente, vários bares de Anápolis aproveitaram a oportunidade para lançarem promoções especiais e exclusivas da data.

Abrindo a lista, o Beer O’clock, localizado no Bairro Jundiaí, estará em clima de competição. Para os clientes que consumirem a maior quantidade de chopp’s da casa, haverá uma premiação especial.

O controle será feito através de um quadro, que será atualizado em tempo real com os mais engajados na disputa. Então, já chame aquele amigo bom de copo que irá te acompanhar nessa empreitada.

Em sequência, o Hopsland Micropub também contará com um menu diferenciado para celebrar a data. Com diversas opções de cervejas artesanais, durante toda a noite haverá descontos especiais em praticamente todo o cardápio, com opções saindo a partir de R$ 6.

A Casa Flamingo também está presente no circuito de preços diferenciados. A cada dois copos, o terceiro é por conta da casa. O destaque vai para o sabor especial que entrará na promoção: caju e goiaba, da marca Seresta, uma queridinha entre os apreciadores.

Por último, mas de forma alguma menos importante, o Nevada Beer, localizado no bairro Jardim Europa, estará com preços diferenciados para os clientes: a cada três chopp’s Brahma, o quarto é cortesia.

*Colaborou Samuel Leão