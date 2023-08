Conheça país da América do Sul que oferece dinheiro para turistas

Em busca de atrair turistas estrangeiros, o Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina (Inprotur) dará um ‘vale’ de até US$ 100, aproximadamente R$ 485, para quem visitar o país.

A expectativa inicial é de que o vale seja fornecido até o final de 2023. Para garantir o valor, é necessário acessar o site do programa Tesouros Argentinos e preencher o formulário que será disponibilizado no dia 15 de agosto.

No ato da inscrição, o turista deve fornecer informações básicas como nome, idade, país e cidade de origem, assim como a data de chegada e partida da viagem.

Estão aptos estrangeiros com mais de 18 anos que se hospedem no país por um período mínimo de três noites. Ao chegar na Argentina, o turista deve ativar o benefício em pontos destinados para tal fim, informados no momento do cadastro.

O programa contempla cerca de 1.500 opções de gastronomia, entretenimento, aventura e bem-estar. Assim, o valor é convertido em pontos intransferíveis que devem ser gastos nos estabelecimentos já definidos, dentro do período da viagem. Vale destacar que é necessário conferir a disponibilidade e realizar reserva de cada serviço.

Os pontos possuem validade de 30 dias a partir da ativação e não podem ser sacados como dinheiro caso não forem gastos.