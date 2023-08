Homem mata a mulher e tira a própria vida na frente dos filhos: ‘pai não faz isso’

Um casal foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (04) dentro de uma residência localizada no Bairro Parque dos Buritis, em Trindade.

O Portal 6 apurou que a mulher, de 30 anos, foi encontrada no quarto, entre a cama e a parede, com perfurações de arma branca no pescoço e no tórax. O óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local.

Evidências apontam que o homem, de idade não revelada, teria matado a mulher e depois tirado a própria vida. Quando encontrada, inclusive, ela estava com uma manta jogada no corpo, além de um travesseiro em cima da cabeça.

Já o homem, estava com cortes profundos no pulso, que aparentavam autoagressão – apresentava cortes rasos no pescoço e marcas de perfurações no tórax.

Segundo a avó das crianças, que estava no local momentos antes, ele trancou todos no quarto e ela chegou a ouvir os meninos gritando: ‘pai não faz isso”.

Depois ele saiu do cômodo e os menores foram em busca do aconchego da avó. Foi quando saíram para a vizinhança em busca de socorro. Ao voltarem encontraram o cenário desolador.

As crianças ficaram aos cuidados da parente.