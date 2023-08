Jovem denuncia que foi agredido dentro da Câmara de Anápolis enquanto questionava aumento de salário

Professor e integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Luiz Fernando Alves, de 23 anos, denuncia ter sido agredido dentro da Câmara de Anápolis nesta sexta-feira (04).

À Rápidas do Portal 6, o jovem relatou que estava na Casa juntamente com outros integrantes do MBL questionando vereadores sobre o aumento de salário que ocorreu em abril deste ano.

Luiz Fernando conta que, ao realizar perguntas para Fred Godoy (SD), foi interpelado por um homem que estava dentro do gabinete do vereador e que tentou retirar o celular da mão dele.

O parlamentar disse não conhecer o homem, mas o jovem afirma que o computador da sala estava sendo utilizando por ele no momento em que chegou.

Em resposta à Rápidas do Portal 6, Fred Godoy sustenta que o homem não trabalha no gabinete, pois todos os servidores utilizam uniformes de identificação.

Após o episódio, o vereador afirmou ter feito um compromisso com Luiz Fernando. Caso as imagens mostrem que o homem responsável pela agressão esteja lotado pelo parlamentar em outra área da administração pública, ele realizará a exoneração do mesmo.