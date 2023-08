Lei que cria normas para a melhoria do 5G em Goiânia é sancionada por Rogério Cruz

A lei que cria normativas para o licenciamento e implantação de torres de antenas telefônicas para melhoria do sinal do 5G, em Goiânia, foi sancionada nesta sexta-feira (04), pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

A solenidade contou com a presença do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, de representantes da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel) e do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Conexis Brasil).

Para o vereador Lucas Kitão (PSD), que participou das discussões acerca da regulação do 5G na capital, a lei sancionada atende os pedidos de licenciamento na cidade.

De acordo com o parlamentar, as diretrizes estabelecidas foram uma grande vitória para regulamentar as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s), que são torres diferentes das que atendem a tecnologia 4G e do 3G com poucas alterações.

O vereador espera que a partir de agora, com a sanção da lei, o serviço de dados melhore de maneira gradativa na capital.

“Demos esse importante passo, agora precisamos adequar o licenciamento conforme as dimensões das torres e antenas, além da contrapartida dessas instalações que poderá dar uma melhora progressiva ao serviço de dados em Goiânia”, pontuou.