Abertas vagas em concurso público para quem quer ingressar no MPGO

O Ministério Público de Goiás (MPGO) anunciou a abertura de 28 vagas para ingresso em carreira de promotor de justiça.

O anúncio foi feito na última quarta-feira (02), por meio do Diário Oficial do órgão.

Para poder concorrer a uma das vagas, é necessário ser Bacharel em Direito e ter ao menos três anos de atividade jurídica.

A remuneração inicial para promotor de justiça em Goiás é de aproximadamente R$ 30,6 mil, podendo chegar até a casa dos R$ 37 mil conforme a progressão de carreira.

Apesar da autorização para a realização do concurso já ter sido divulgada, ainda é necessária a formação de uma comissão organizadora e o estabelecimento das regras do edital pelo Conselho Superior do MP.

Só depois da tomada dessas providências que o edital de abertura das inscrições para o processo seletivo será publicado.