Em Anápolis, mulher desce de carrão com segurança em bar e agride casal

Uma verdadeira confusão marcou o início da tarde deste sábado (05), após uma mulher, de 41 anos, descer de uma SW4 com um suposto segurança para agredir um casal que estava em um bar, localizado no bairro Jundiaí Industrial.

O Portal 6 apurou que as vítimas acionaram de imediato a ajuda das autoridades policiais e o veículo em que estavam também ficou destruído.

No momento da briga, os suspeitos teriam chegado ao local repentinamente, agredido o casal, quebrado os vidros do carro e evadido logo em seguida. Não se sabe ainda a motivação do crime.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, porém, os suspeitos já não se encontravam mais pela região. Por isso, as vítimas foram orientadas a registrarem uma ocorrência na delegacia.

O veículo do casal passou por perícia para constatação de todos os danos sofridos e a expectativa é que câmeras de segurança presentes no bar ajudem na investigação do caso.