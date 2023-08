Jovem motociclista morre na hora após ser atingida por carro e arremessada contra poste, em Goiânia

Camila Susana Santos Silva, de 29 anos, morreu na hora em um grave acidente, após ser atingida por um carro e arremessada contra poste. O caso foi registrado na manhã deste sábado (05), na Avenida Castelo Branco, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido quando, na altura da Praça Walter Santos, a motorista Hyundai Creta iniciou uma conversão e não viu a motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) também esteve presente no local e a motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, dando negativo.

Como nenhum familiar da jovem compareceu na cena do acidente, o veículo que ela conduzia foi encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O local passou por perícia e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os pertences da jovem ficaram sob responsabilidade da DICT.