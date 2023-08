Adolescente de apenas 12 anos morre em gravíssimo acidente na zona rural

Um trágico acidente acabou provocando a morte de uma adolescente, na zona rural de Aruanã. O caso aconteceu na tarde do sábado (05) e a vítima acabou vindo à óbito no hospital público do município.

O Portal 6 apurou que a vítima foi identificada como Valentina Horbylon Santana, de 12 anos, e estava acompanhada de uma criança, de apenas sete anos, e da condutora, de 42 anos.

A situação teria ocorrido quando a motorista perdeu o controle do carro, enquanto trafegava em uma estrada de terra, vindo a se chocar violentamente contra uma árvore.

O veículo teve grandes danos e as vítimas foram levadas às pressas para a unidade de saúde. Apesar da tentativa, a garota não resistiu às lesões ocasionadas pelo acidente.

Os outros envolvidos também tiveram ferimentos, porém em grau mais leve. A Polícia Militar (PM) compareceu ao local, onde foi realizada a perícia e retirada do carro. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de um veículo automotor.