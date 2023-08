Adolescente tenta atravessar represa e morre afogado durante cavalgada beneficente

Uma cavalgada beneficente, realizada na tarde deste domingo (06), em uma chácara de Aparecida de Goiânia, terminou com a morte de um adolescente de 14 anos.

O Portal 6 apurou que ele e outros dois amigos, também menores de idade, entraram em uma represa para atravessá-la a nado, mas o garoto acabou submergindo na água.

Aos policiais, um dos garotos relatou que, antes do afogamento, ele e a vítima teriam consumido bebidas alcóolicas. Ao redor da represa também não haviam placas de proibição ou advertências.

Acionada, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu encontrar o corpo do adolescente.

O óbito foi oficialmente constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a identificação confirmada por familiares.

Um dos organizadores chegou a conversar com os policiais para revelar que a festa se tratava de uma ação beneficente e que a chácara havia sido cedida. No entanto, não apresentou as documentações que seriam exigidas para a realização do evento.

O Instituto Médico Legal (IML) também se deslocou até a chácara e fez a remoção do corpo.