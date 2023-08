Após ser agredida e furtada, mulher destrói imobiliária do ex e pede ajuda: “medo de morrer”

Uma mulher foi detida na manhã deste sábado (05), em Pirenópolis, após destruir a imobiliária do ex-companheiro, na Rua do Bonfim, região Central do município.

No entanto, toda a situação teria sido uma forma de se vingar do homem.

Isso porque, segundo a mulher, o casal viveu em união estável por 10 anos, mas ela decidiu se separar por conta de constantes agressões físicas e psicológicas.

Só que o homem não teria aceitado o fim da relação, forçando a suspeita a pedir por medidas protetivas.

Apesar de obter o documento, o ex-companheiro teria a encontrado na rua, na madrugada deste sábado (05), e começado a agredi-la fisicamente.

De acordo com ela, a violência só não foi pior porque as pessoas que estavam com ela teriam a defendido.

Ainda alterado, o homem teria arrombado a porta da casa da ex-companheira e furtado alguns objetos dela – incluindo um computador.

Dessa forma, a mulher foi até a imobiliária pela manhã, para recuperar os pertences. Nervosa, ela teria chutado uma cadeira e uma mesa do estabelecimento, causando danos à mobília do local.

Na delegacia, a suspeita também teria pedido por ajuda dos policiais, pois estaria com medo de morrer nas mãos do ex-companheiro, em decorrência do histórico de violência contra ela.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações acerca do caso.