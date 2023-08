Governo de Goiás abre mais de 500 vagas gratuitas para qualificação profissional e atividades esportivas

O Centro da Juventude Tecendo o Futuro do Governo de Goiás abriu as inscrições para adolescentes e jovens que buscam se qualificar profissionalmente, além de participar de atividades esportivas, culturais e de tecnologia de forma gratuita.

São 508 vagas, tanto para o período matutino quanto vespertino, com início em agosto e setembro de 2023. Para participar, basta ter entre 12 e 21 anos, estar em situação de vulnerabilidade social e residir na Região Metropolitana de Goiânia.

Entre os cursos disponibilizados, há opções nas áreas de culinária e gastronomia, vendas, beleza, robótica, marketing digital e assistente administrativo. Além disso, ainda há as atividades esportivas, como karatê, jiu-jitsu, basquete, vôlei e futsal.

Interessados devem realizar as inscrições presencialmente, na sede do Centro da Juventude Tecendo o Futuro, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O local aceitará os cadastros de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h.

É necessário comparecer com RG e CPF do adolescente e responsável, assim como comprovantes de endereço e escolaridade. Menores de idades também precisam estar acompanhados de um responsável.

O programa é administrado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e acolhe cerca de 500 jovens todo mês. “O Centro da Juventude Tecendo o Futuro é um projeto inovador, pensado para oferecer segurança, conforto e dignidade a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E o mais importante: prepará-los para o futuro, para o mercado de trabalho”, afirmou a presidente de honra da OVG, a primeira-dama Gracinha Caiado.

Para mais informações, o centro disponibilizou os números de contato: (62) 3201-6983, (62) 3270-8500 e (62) 99941-6090.