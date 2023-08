Influencer emociona o Brasil com homenagem para marido que é policial da CPE Anápolis

A influenciadora goiana Sharen Machado emocionou o Brasil após fazer uma homenagem ao marido, o sargento Kleyton Ceravolo, que atua pela CPE de Anápolis.

A postagem, que demonstra a gratidão da esposa pelos esforços do policial, já acumula mais de 700 mil visualizações e 87 mil curtidas no Instagram.

O vídeo, inclusive, foi postado como parte de uma trend – formato de vídeo que se torna viral rapidamente nas redes sociais -, onde o usuário faz esse tipo de agradecimento para a(o) parceira(o).

Na publicação, a criadora de conteúdo, de 35 anos, mostra vídeos curtos da família – formada por Sharen, Kleyton e os três filhos – curtindo a casa nova deles.

“Foram muitas horas extras, muitas! E graças a isso, nós realizamos esse sonho. Eu nunca te disse isso assim com todas as letras… obrigada pelo seu esforço em dar o melhor pra nossa família! Amamos você!”, escreveu a influenciadora na legenda.

Nos comentários, é até possível encontrar a resposta do sargento, que apontou estar sem palavras com a dedicatória. “Não sabe o quanto isso significa pra mim. Fiquei muito emocionado com esse post”.