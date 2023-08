Minha hora de fazer novela vai chegar, diz protagonista de ‘Sintonia’

Bruna Mascarenhas jamais teve dúvidas sobre seu futuro profissional: sempre quis ser atriz. O que ela não imaginava é que iria interpretar uma protagonista logo no seu primeiro trabalho. Como se não bastasse, “Sintonia”, série que marca sua estreia na carreira, tornou-se uma das produções mais bem-sucedidas de língua não-inglesa da Netflix. “É tudo muito incrível”, diz a intérprete de Ritinha.

Fluminense, de Niterói, Bruna não se cansa de dizer que sim, o sucesso de série, que teve a quarta temporada recém-lançada, a pegou de surpresa. Claro que a expectativa era boa, mas foi muito além do que todos imaginavam. “Ninguém esperava, de verdade, toda essa boa repercussão já na primeira temporada. Veio a segunda, a mesma coisa, a terceira… e agora, a quarta”, conta, animada.

A atriz cita a proximidade da ficção com a realidade como um dos pontos altos de “Sintonia”, que narra os dramas e os desafios de três jovens de uma favela de São Paulo. “Todo mundo tem o maior cuidado de ser o mais real possível. As pessoas falam muito isso de que se reconhecem nas tramas, no jeito de falar, de se vestir, nos dilemas e nas dificuldades”, observa.

Bruna também se vê representada em alguns traços da personalidade de Ritinha, como sua determinação e a solidariedade. Já as relações familiares… Quanta diferença. “Meus pais são casados há 33 anos, sempre me apoiaram em tudo. Já a Ritinha tem um núcleo familiar todo desestruturado, o que dificulta tudo ainda mais as coisas para ela”.

A atriz tem outra série na fila —ela gravou “Cenas de um Crime”, da Paramount+, no ano passado, ainda sem previsão de lançamento—, e quer colocar participações em novelas no seu currículo. “Fiz alguns testes da pandemia para cá e não passei. Claro que a gente fica um pouco decepcionado, mas não tenho pressa. A minha hora vai chegar”, diz Bruna.