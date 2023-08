Novidade para quem tem cartão de crédito da bandeira Mastercard

Ele é uma forma de pagamento inseparável do bolso dos brasileiros. O cartão de crédito é um item muito utilizado nos dias atuais que funciona como uma forma de empréstimo rápido.

De acordo com indicadores da Serasa Crédito, cerca de 29% dos brasileiros têm cinco ou mais cartões de crédito. Dentre os principais usos, o pagamento de transações de supermercado e alimentação batem o índice de 17%.

Entre cartão, banco e consumidor, existe uma empresa responsável pelas transações que faz a intermediação entre as partes que envolvem a compra, que é a chamada bandeira do cartão.

Das principais bandeiras, as mais famosas são a Visa, Mastercard, Elo, entre outras. E, no mês de agosto, a Master lançou uma novidade que vai dar muita alegria aos consumidores, principalmente chefes de família.

A empresa anunciou que clientes poderão ter 2% de desconto no gás de cozinha, além de receber o frete grátis até o fim do ano de 2023.

Os consumidores também serão bonificados com 01 ponto para cada compra realizada, independentemente do valor e desde que seja com cartões da bandeira.

Para conseguir o benefício, é necessário acessar o link surpeenda.naotempreco.com.br e fazer o cadastro. Em seguida, basta obter o cupom de desconto e instalar o AppGas no celular.

Assim que o cliente fizer a compra de um gás de cozinha, basta selecionar o pagamento com o cartão Mastercard e informar o cupom de desconto.