JBS oferece mais de 300 vagas de emprego em Goiânia e outros cinco municípios do estado

A gigante multinacional carnes, a JBS, acaba de abrir diversas vagas de emprego nas seis fábricas que possui em Goiás. São 386 oportunidades, com seleção ativa entre os dias 07 e 30 de agosto.

As cidades onde foram ofertadas são Mozarlândia, no Noroeste goiano, com inscrições até o dia 12 de agosto. Já em Senador Canedo, a seleção irá até o dia 30.

Para os interessados em se candidatar em Porangatu e Itumbiara, a seleção vai até o dia 15. São Luís de Montes Belos um pouco antes, até o dia 10. Goiânia também terá vagas mas ainda não divulgou o prazo final para as inscrições.

Das oportunidades, algumas estão nos setores administrativos e outras operacionais: como operador de produção, faqueiro de abate, refilador, desossador, pedreiro, lombador. Nesses dados, entram também vagas para Jovem Aprendiz – com idade de 18 a 22 anos.

Para se cadastrar, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3272-1379 ou comparecer à sede da empresa, em qualquer uma das cidades, às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 08. É necessário levar todos os documentos pessoais e o currículo.

A JBS S.A conta com mais de 260 mil colaboradores ao redor do mundo, alcançando 190 países e somando 70 anos de história completos. A empresa é dona de diversas linhas famosas, como a Seara, a Swift, a Friboi e outras.

Confira o quadro de vagas disponíveis na empresa através do link. São opções para diversas áreas de formação e níveis de escolaridade.