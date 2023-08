Jovem não acredita no que técnico que instalou Wi-Fi na casa dela teve coragem de fazer

Uma jovem viralizou na internet após publicar a tensa história que vivenciou com o técnico da rede de Wi-Fi e o caso deixou os internautas incrédulos, devido à atitude egoísta do profissional.

Identificada como Shelby, ela começou explicando que, há três meses, havia contratado o serviço de internet para a casa onde mora e, a princípio, o trabalhador responsável se apresentou muito solícito.

“Então, o técnico da AT&T veio e me ajudou. Ele era super legal e descontraído”, iniciou o desabafo, pontuando que, depois que o serviço foi finalizado, as coisas começaram a se complicar.

Segundo Shelby, o técnico a convidou para tomar alguns drinks. Ela confessou que dispensou a proposta, pois não tinha interesse no homem. Isso deixou ele furioso.

Dias depois, a internet da jovem caiu e ela não entendeu o motivo. “Estava tentando mexer com isso para fazê-la funcionar, mas não consegui. Então, finalmente chamei um técnico diferente”, disse.

Quando o profissional chegou até a residência, passou bastante tempo tentando solucionar o problema com o Wi-Fi, de acordo com Shelby. Depois de muita análise, ele questionou se ela tinha algum tipo de conexão com alguém que trabalhava para a empresa de serviços de internet.

Acontece que o fio cortado, que estava impedindo a utilização da rede, só poderia ter sido violado por alguém da empresa contratada. Inclusive, o roteador foi deixado em um ponto estratégico.

Ao entender que tratava-se do primeiro trabalhador que ela teria rejeitado, a jovem ficou indignada e preocupada, especulando que esse homem a estava observando em seu apartamento, além de a prejudicar com o corte desnecessário.

O desfecho não foi divulgado. Logo, não é possível afirmar se o técnico foi penalizado pela atitude. Mas os internautas não perdoaram nas críticas e ficaram furiosos. “Que homem babaca! Não sabe ouvir não”, disse uma pessoa.

