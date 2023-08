Após matar jovem de Anápolis, trio jogou corpo no mato e ateou fogo

Três homens foram presos em Hidrolândia, cidade a 36 km de Goiânia, suspeitos de terem matado um jovem, de 21 anos, jogado o corpo no mato e ateado fogo.

De Anápolis, a vítima, conhecida nas redes sociais como Pablo da VS, estava jogando videogame com o trio, no último dia 02 de junho, quando iniciou-se uma discussão entre os envolvidos.

Isso porque o jovem teria furtado cerca de R$ 300 da carteira de um dos suspeitos. Nisso, o suposto autor do crime teria pego uma machadinha e desferido golpes na cabeça da vítima.

Após o crime, o trio colocou Pablo no porta-malas de um carro e o levou para uma região de mata, na zona rural do município de Professor Jamil, vizinho a Hidrolândia.

Como forma de tentar esconder o corpo, o trio comprou gasolina em um posto de combustíveis e usou o líquido inflamável para atear fogo na vítima, apagando os rastros do crime.

Os policiais foram até o local onde os suspeitos tinham apontado em depoimento, onde encontraram nesta terça-feira (08) a ossada da vítima, além da machadinha usada para o assassinato.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.