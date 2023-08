Influencer viraliza ao dizer o que pensa de moradores de Goiânia: “todo mundo acha que é rico”

Recentemente, a influencer Gyovanna Paranaiba viralizou nas redes sociais falando sobre os maiores defeitos de Goiânia na opinião dela, e dividiu a opinião dos internautas.

Logo no começo do vídeo publicado no Tik Tok, a jovem deixa claro que, defende bastante a cidade e não aceita que quem é de fora fale mal. Apesar disso, a goianiense reconheceu que os maiores problemas não envolvem a capital em si, mas sim parte da população.

O primeiro ponto é a falta de opções de “rolê”, ou seja, a ausência de variedade na hora de escolher algum lugar para sair. Segundo ela, quem mora em Goiânia está sempre restrito a lugares com o clima “agroboy ou hétero top”.

Ainda, caso a pessoa busque algum local mais alternativo, está refém de opções não tão agradáveis.

“Se você quiser algo mais ‘alternas’, é um negócio muito cabuloso, um rolê dentro de uma caverna, que no fundo tem outra caverna, e lá você vai encontrar pessoas com chifres, sem dentes […] uma vibe pesada”, contou.

Outro ponto que Gyovanna apontou foi a rivalidade feminina. A jovem afirma que, apesar de presente em todos os lugares, tal problema é muito presente na capital.

“Uma querendo ser mais rica que a outra, mais arrumada que a outra e todo mundo acha que tem um senso de moda muito aguçado nessa cidade”, confessou.

Além disso, a influencer também reclamou da falta de consciência de classe de vários conterrâneos.

“Você passa na frente do Madalena, e tá cheio de carro importado, aí você vai olhar, todo mundo com nome sujo”, revelou.

“Todo mundo nessa cidade acha que é rico, aí você vai ver a fundo e 90% tá com nome sujo, mora no Bueno ou no Alto da Glória e acha que é Alphaville […] Não tem terra nem de baixo do dedo e acha que é fazendeiro”, terminou.

Nos comentários, diversos usuários concordaram com a jovem, enquanto outros tinham críticas a fazer.

“A parte de vender as coisas pra comprar o carro caro é muito real”, concordou uma. “Eu tô tão feliz de morar em Goiânia e não conhecer essa Goiânia aí”, declarou outro.