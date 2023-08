Entregue à iniciativa privada, Kartódromo de Anápolis já tem agenda cheia de eventos

O Kartódromo Internacional Razem Abrahão Elias Neto, em Anápolis, teve o espaço concedido para uso da iniciativa privada. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na segunda-feira (07).

Nesta quarta-feira (09), o Portal 6 conversou com o responsável pela empresa Motor Meeting – a escolhida da Prefeitura para administrar os eventos realizados no local – para entender os próximos passos dessa decisão.

À reportagem, Thiago Vaz celebrou a oficialização da parceria e contou como surgiu a iniciativa e quais são os planos a serem implementados.

“Nossa intenção é promover eventos inclusivos, que ofereçam alternativas de lazer seguras à população. Eu sempre fui apaixonado e não tinha onde correr de modo seguro e esportivo em Anápolis. Agora, estamos criando essa opção e evitando que jovens se arrisquem nas ruas da cidade”, explicou.

Os anapolinos entusiastas do automobilismo e motociclismo esportivo já sabem que a chegada do Motor Meeting no Kartódromo da cidade não é novidade. Isso porque a empresa já realizou diversas corridas no local, até mesmo em uma periodicidade semanal.

Tudo começou em 2019, com as primeiras edições do evento. O tradicional “Km de Arrancada” – que propõe corridas de tiro curto em reta – se tornou rapidamente uma sensação local. Atualmente, centenas de pessoas se reúnem, às quintas-feiras, para assistirem ao espetáculo e curtirem alguns momentos de lazer.

“Os eventos são gratuitos, contando com quatro fiscais de pista para garantir que não haja qualquer irregularidade por parte dos motoristas. Agora, temos também os Anjinhos do Cerrado, às segundas-feiras, onde a população pode levar crianças para pedalar com segurança e iluminação”, relatou.

O foco da gestão é promover eventos diversos, quebrando a visão do kart e do automobilismo como práticas elitizadas, disponibilizando a pista à população e trazendo parcerias.

O evento semanal chegou a tal dimensão que o público já não cabe mais dentro dos boxes. Diversos carros se reúnem na parte externa da pista, buscando um cantinho para acompanhar as disputas e curtir o momento de adrenalina na pista.

História antiga

“Fizemos toda a reforma através de uma parceria público-privada, reunindo o apoio de diversos empresários e revitalizando a pista e as instalações do Kartódromo em 2019. Não é de hoje que a Motor Meeting se faz presente”, relembrou Thiago.

O gestor destacou também que, quatro anos atrás, a empresa já tinha percebido o potencial do Kartódromo e até mobilizado esforços, em parceria com a Associação Esporte Motor de Anápolis (Assema), para promover uma transformação, deixando o local apto a receber competições e eventos diversos.

“Nossa intenção é fornecer ao cidadão um local com entretenimento seguro, hoje eu vejo mais famílias frequentando os encontros semanais do que jovens, é um sinal de que o ambiente tem sido aprovado pelos anapolinos”, comemorou.