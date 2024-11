Professor de Anápolis faz promessa inusitada caso Botafogo seja campeão: “estamos na fila há 30 anos”

Time disputa título no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores

Samuel Leão - 25 de novembro de 2024

Professor faz promessa caso Botafogo consiga títulos. (Foto: Reprodução/Vitor Silva/Botafogo)

Um professor de Geografia, de Anápolis, deixou a paixão pelo Botafogo falar mais alto e fez uma promessa ousada, caso o time seja campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O compromisso foi feito em um vídeo, gravado dentro de uma escola, e gerou expectativas entre os alunos.

Ao invés de dizer que iria ao estádio, gravaria um vídeo ou apostaria alguma quantia, ele decidiu tatuar o rosto do dono do time, o empresário americano John Textor, no próprio peito.

Ao Portal 6, Brenner Paixão contou que aguarda ansiosamente por um título de expressão do clube já há décadas, e que torce para que a “pipocada” do ano passado não se repita.

“Estamos na fila por um título de grande expressão há trinta anos, desde o campeonato brasileiro de 1995. Ano passado batemos na trave, foi considerada uma pipocada do Botafogo, e esse ano estamos brigando. No sábado (23), o Palmeiras passou à frente, e tem sempre aquela pergunta se o Botafogo vai pipocar novamente”, contou.

Apaixonado pelo time alvinegro, ele produz conteúdo para as redes sociais, tanto educativos quanto de humor, e já chegou a publicar vídeos de jogadores e ex-jogadores do clube, que o mandaram recados.

“Sou o professor botafoguense mais roxo do Brasil, tenho vídeos com recados do Alex Teles, do Túlio Maravilha também, mandando um recado. Os alunos conseguiram para mim”, complementou.

Ao ser indagado sobre o apoio da esposa, para a ação tão inesperada de tatuar o rosto do empresário no peito, ele relembrou o dia em que eles se conheceram. Uma das correspondências entre eles foi, justamente, a paixão pelo Botafogo.

“Conheci minha esposa na faculdade de Geografia, ambos com a camisa do Botafogo, A família dela toda também é botafoguense, casamos com temática do Botafogo, então não só eu sou botafoguense roxo como ela também, portanto ela me apoia total nessa promessa”, revelou.

Apesar da ousadia, ele fez um adendo: “prometi fazer uma tatuagem, mas não falei de qual tipo. Se for de Hena, não deixa de ser uma tatuagem”, brincou ele.

O resultado dessa iniciativa será revelado já neste sábado (30), na final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético Mineiro. Portanto, logo logo os alunos, seguidores e torcedores do alvinegro irão descobrir o desfecho dessa história que, caso o “Fogão” vença a primeira disputa, ainda terá um segundo capítulo, até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Apesar da ousadia, como o time perdeu a primeira colocação do Brasileirão para o Palmeiras, após empatar como Vitória, na sexta-feira (22), alguns alunos já começaram a caçoar: “Só fez essa promessa porque sabe que o foguinho não leva nenhuma”, já apostando em mais uma falha do time, que iria “nadar, nadar e morrer na praia”.