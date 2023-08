Homem não sabe se vai perdoar a esposa pelo que ela fez logo após o casamento

O ato de casamento é um momento de grande importância, pois marca o início da união de duas vidas.

Como se trata de uma data especial, as fotografias do matrimônio são utilizadas para guardarem na memória o período.

Só que para um marido que publicou um desabafo no Reddit a história não foi bem memorável assim. O álbum de fotografias do casamento não foi de boas emoções quando ele sentou para ver as imagens.

O esposo em questão se sentiu confuso ao perceber a ausência de alguém significativo nos registros e abordou a esposa a respeito disso.

Ela confessou que removeu digitalmente o filho dele, que desempenhou um papel fundamental no dia das fotografias do casamento com o intuito de que o enfoque da data especial fosse exclusivamente sobre eles dois.

O homem, que não teve a identidade revelada, revelou que não tiveram “problemas no casamento, mas então descobri que minha esposa cortou e editou as fotos do casamento para remover meu filho na maioria delas.”

E continuou dizendo que “a princípio eu fiquei chocado com isso e não consegui acreditar que foi ela quem fez isso. Culpei o fotógrafo e quando o confrontei ele disse que foi um pedido da minha esposa. Eu não consegui segurar isso e explodi com ela”.

“Ela ainda tentou se justificar dizendo que fez isso na intenção de ter algumas fotos sendo apenas sobre nós dois, o que é besteira já que nessas imagens aparecem outros membros da família”, finalizou o marido.

A esposa o acusou de estar exagerando na reação e até tentou falar com o enteado, mas foi impedida.

Depois do incidente, o marido acabou cancelando a lua de mel e voltou para casa muito magoado com a amada.

“Ela não para de chorar e dizer que eu estou sendo horrível e esquecendo tudo o que ela fez pelo meu filho até hoje”, finaliza o homem.

No Reddit, os usuários ficaram indignados e deixaram alguns conselhos.