Se você não quer dizer para alguém que está com raiva dela, existem formas silenciosas e totalmente explícitas que deixam esse sentimento visível.

Algumas pessoas simplesmente não gostam de se expressar com palavras, seja por ficar emotiva demais e acabar chorando ou seja por preferir a omissão.

Independente do motivo, a verdade é que esses métodos alternativos podem ser uma boa escolha para evitar algum bate-boca. Se quer saber quais são, confira abaixo!

6 formas de fazer uma pessoa saber que você está com raiva dela sem dizer uma palavra:

1. Linguagem corporal

Sua expressão facial, postura e gestos podem refletir sua emoção. Olhares fixos, franzir a testa, cruzar os braços ou cerrar os punhos podem indicar que você está incomodado ou extremamente irritado.

Use e abuse das linguagens corporais para transmitir para aquela pessoa chata que não está contente com o seu comportamento.

2. Respire fundo

Respirar profundamente e soltar o ar lentamente pode ajudar a controlar suas emoções e evitar que a raiva se transforme em agressão. Respirações pesadas também podem indicar tensão.

Aquele suspiro para não soltar um xingamento também é bem compreensível, já que transmite um certo esgotamento.

3. Distância

Manter uma certa distância física da pessoa pode sugerir que você está se dando espaço para lidar com suas emoções antes de conversar. Além do mais, sumir das redes sociais e evitar conversas do WhatsApp também indicam que você não quer estar na companhia desse alguém.

4. Evitar contato visual

Olhar para longe ou para baixo pode demonstrar desconforto ou irritação. Além disso, quando a raiva e o ranço já estão bem fortes, há quem prefira revirar os olhos para deixar ainda mais claro a impaciência.

5. Evitar interações

Se você normalmente é alguém que conversa ou participa de atividades com a pessoa, evitar essas interações pode indicar que algo está errado.

6. Silêncio prolongado

Ficar em silêncio por um tempo pode sugerir que você não está de bom humor. No entanto, lembre-se de não prolongar isso demais, pois pode aumentar a tensão.

