Câmeras flagram jovem fugindo após atropelar e matar pedestre na Avenida Brasil

Um jovem, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira (10) após atropelar e matar o pedestre Francisco Alan Kardec, na Avenida Brasil, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, o carro onde estava o motorista foi flagrado por radares acima da velocidade permitida em três ocasiões, pouco antes do acidente de trânsito.

Câmeras de segurança registraram em imagens o incidente, que ocorreu às 02h26 desta segunda-feira (07). No vídeo, a vítima – um homem de 53 anos – já está caída, após o atropelamento.

É possível ver que o jovem desce do carro, olha para o corpo no chão, antes de voltar ao veículo e fugir do local, sem prestar auxílio.

Dessa forma, Francisco ficou cerca de 40 minutos agonizando na via, antes que testemunhas pudessem acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendê-lo

Entretanto, apesar de todos os esforços, o homem não resistiu e veio a óbito.

Após fazer a identificação do suspeito, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) da Polícia Civil (PC) conseguiu localizá-lo e prendê-lo, com o auxílio da PM.

O jovem foi autuado pelo homicídio e recolhido na cadeia pública da cidade, onde se encontra à disposição da Justiça.