Duas apostas do interior de Goiás acertam números da Mega-Sena e levam juntas mais de R$ 150 mil

O concurso 2619 da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), na noite de quarta-feira (09), não teve nenhum vencedor que acertou as seis dezenas sorteadas, que foram: 05 – 36 – 39- 41 – 44 – 50.

Apesar do resultado, duas apostas do interior de Goiás tiraram a sorte grande e conseguiram acertar cinco números, levando um valor total de R$ 76.879,44, cada.

Uma das ganhadoras foi um jogo simples feito na Lotérica Mundo da Sorte, na cidade de Mundo Novo, região Noroeste de Goiás.

Já a outra aposta fez parte de um bolão realizado no município de Goiatuba, que fica no Sul do estado, no estabelecimento Mega Sorte Loterias.

O próximo concurso acontecerá no sábado (12) e a estimativa é que a premiação esteja acumulada em R$ 115 milhões.