Oswaldo Montenegro se apresenta em Goiânia e Anápolis; veja outras atrações neste final de semana

Como final de semana é comum que os goianos busquem por programações diferenciadas para se divertirem nos momentos de descanso, o Agenda Portal 6 já separou uma lista com as melhores para curtir.

Por isso, saia do sofá, desligue a televisão e reúna a galera para viver intensamente e com muita música. Afinal, se tem algo que Goiás oferece, são boas festas.

Oswaldo Montenegro mostrou ao Brasil que “Quando a Gente Ama” não tem jeito, é “Só” seguir pela “Estrada Nova” e amar.

Assim, com todo o carisma e talento que conquistou o país, o cantor pousará em solo goiano para duas apresentações para lá de especiais.

Nesta sexta-feira (11), o músico brasileiro é presença confirmada nos palcos do Teatro São Francisco, em Anápolis. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Nacional.

Já no sábado (12), Oswaldo Montenegro levará os grandes sucessos da carreira para o Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, onde cantará juntamente com uma encantadora orquestra. É possível comprar as entradas através da plataforma Bilheteria Digital.

Também na capital,celebrando o 50º aniversário do álbum “The Dark Side of The Moon”, a banda Atom Pink Floyd desembarca no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, para um tributo inesquecível.

A apresentação está marcada para acontecer às 19h e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Para os mais animados, vale a pena pegar a estrada e se aventurar por Muquém, onde neste final de semana, estará rolando a Barraca Niquelândia.

Contando com uma série de atrações, o evento começa o agito na sexta com Deboxe, Lucas & Nathan e Brenno Paixão, sábado segue com Guilherme Silva, Negão Chandon e Vinícius Cavalcante e fecha o domingo com os sucessos de Gino & Geno, Wambaster, Banda Pancadence, DJ Macalé e Noobreak.

Os goianos que não querem perder nem por um segundo o festejo podem garantir as entradas através da plataforma BaladApp.

