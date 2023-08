Existem algumas combinações de nomes que são verdadeiros matchs para o amor, isso porque até com seus significados dá para combinar.

Não se assuste se o seu nome e de seu par não estiver na próxima lista. Essa é apenas uma tendência e não uma regra!

6 combinações de nomes que dão match e formam os melhores casais:

1. Pedro e Amanda

Começando nossa lista, Pedro é um nome mundialmente conhecido e possui diversas variações de acordo com os idiomas que existem. Esse nome é muito lindo e forte e significa “rocha” ou “pedra”.

É claro que Amanda seria o match perfeito. Afinal, Amanda indiretamente nos remete amor, não é mesmo? Isso não é por acaso! O significado do nome é “amável”, ou também “digno de amor”.

2. Augusto e Maria

Augusto quer dizer aquele que é digno de respeito e veneração. Para completar, Augusto tende a ser um homem aventureiro e ambicioso.

Lado a ele, Maria é “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”. Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, “é um nome de origem incerta, e provavelmente tenha vindo do hebraico Myriam, que significa ‘senhora soberana’.

3. Gabriel e Marcela

Gabriel faz uma associação ao anjo Gabriel que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. O nome significa “força de Deus”.

O match perfeito para Gabriel é Marcela que também carrega um significado muito forte. O nome, em resumo, faz referência a uma mulher cheia de força e coragem, já que significa “pequena guerreira”, “jovem guerreira”.

4. Caio e Mariana

Caio quer dizer feliz, contente e indica uma pessoa ambiciosa e de personalidade forte, que faz tudo o que está ao seu alcance para progredir na escala social.

Enquanto isso, Mariana significa “senhora soberana cheia de graça”, “mulher pura e graciosa”; “senhorinha soberana”, “a purinha”; “pertencente a Mário”, “descendente de Mário”. Match perfeito, não é?

5. Mateus e Luisa

Mateus é um nome que chegou até à língua portuguesa através do latim Mataeus. Os significados são: “dom de Deus”, “presente de Deus” ou “dádiva de Deus”.

E o seu par perfeito, acredite se quiser, Luísa é uma versão francesa do nome de origem germânica Chlodovech, formado pelos elementos hlud, que significa “fama” e wig, que quer dizer “guerreira”.

6. Davi e Isabela

Por fim, Davi quer dizer “o amado”, “o querido”, “o predileto”. O nome tem origem do hebraico Dawid e Dawídh, além disso, se consagrou durante o reinado de Davi em Israel, durante o século 10 a.C.

Assim, o seu match vem do francês Isabelle e do espanhol Isabel, derivado de Elisabete, o nome Isabela significa cumprir com as promessas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!