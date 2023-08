Jovem é detida por produzir vídeos pornográficos com filho de 1 ano para ganhar R$ 20

Uma jovem, de 18 anos, foi presa nesta quinta-feira (10), suspeita de produzir e vender pornografia infantil do próprio filho, por meio do WhatsApp, em Abadia de Goiás. O caso foi descoberto por meio de uma denúncia anônima.

O Portal 6 apurou que a situação chegou até as autoridades policiais depois que a garota postou um vídeo de 17 segundos, no status do WhatsApp, em que mostrava o filho, de 01 ano, beijando e colocando os dedos no órgão genital dela. Em outro vídeo, ela teria entregue bebida alcóolica para a criança beber.

A suspeita produzia pacotes com o conteúdo criminoso e os comercializava com valores de R$ 20 e R$ 50, a depender da quantidade de imagens. Desse modo, após a denúncia, a Polícia Civil (PC) se deslocou até a residência de uma familiar da suspeita.

O local, inclusive, era usado para gravar os conteúdos e para receber clientes em busca de programa – atendidos na frente da criança.

Como a suspeita estava presente, os policiais tiveram acesso ao celular e constatou conversas em que ela comercializava a pornografia infantil, momento em que foi dada a voz de prisão. O aparelho foi apreendido e a polícia investiga o caso.