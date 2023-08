Anápolis está com mais de 50 vagas de emprego em aberto para diversas áreas e salários podem chegar a até R$ 5 mil

Diversas vagas de emprego para Anápolis foram disponibilizadas e divulgadas pela Alcântara Consultoria, em uma gama diversa de cargos e funções.

Ao todo, são 57 oportunidades, algumas para atuação em empresas do Distrito Agroindustrial (DAIA) e outras para comércios da cidade.

As opções incluem até Jovem Aprendiz, englobando candidatos entre 18 e 22 anos. Dentre os pré-requisitos para esta função, estão o domínio do pacote office, ensino médio completo e nunca ter atuado como Jovem Aprendiz anteriormente.

Também foi ofertado o cargo de Inspetor de Qualidade, com 10 vagas abertas em um multinacional do DAIA, com exigência de ensino médio completo e experiência na área. A atuação será em escalas de 6×2, incluindo plano de saúde, odontológico, alimentação na empresa e seguro de vida.

Outra opção é ferramenteiro, com 15 vagas, exigindo experiência na área e ensino técnico em mecânica, completo ou cursando. A ofertante também fica no DAIA e oferece também plano de saúde, odontológico, vale transporte e alimentação na empresa.

Existem também 05 vagas para pintor de construção civil, ainda em empresas do polo industrial anapolino . Exige ensino médio completo e dispõe de todos os benefícios das vagas anteriores.

Os cargos de mecânico, com 08 ofertas, e eletricista industrial também foram anunciados, exigindo cursos técnicos nas respectivas áreas e dispondo também dos benefícios supracitados.

Operador de logística, com 05 vagas, também foi disponibilizado por uma empresa do DAIA, com exigência de experiência na área e curso de operador de empilhadeira. Outra opção é para operador preparador de máquinas, que exige experiências em máquinas injetoras e, assim como as anteriores, oferece diversos benefícios.

Por fim, outras duas opções de vagas foram disponibilizadas, desta vez fora do distrito.

Oito cargos para balconista de farmácia, com salário de R$ 1.500 e comissão de 08% das vendas em uma farmácia do bairro Jardim Europa e, para vendedor, 06 vagas com remuneração de R$ 2 mil, mais a renda variável, podendo alcançar até R$ 5 mil. É necessário experiência com vendas e a atuação será no Bairro JK.

Para mais informações sobre as vagas e condições de trabalho, acesse o site da Alcântara Consultoria.