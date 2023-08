Hub aeronáutico em Aparecida de Goiânia promete alavancar crescimento da cidade e região

O polo aeronáutico em construção em Aparecida de Goiânia será destaque na maior feira de aviação de negócios da América Latina, a Latin American Business Aviation Conference & Exibition (Labace).

O evento, organizado pela Associação Brasileira de Aviação Geral (ABag), ocorre entre os dias 08 e 10 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e conta com mais de 100 empresas expositoras com as novidades da aviação, além de um público aproximado de 15 mil pessoas.

Entre as principais atrações, o Antares Polo Aeronáutico ganha atenção por conta da posição estratégica, que possibilita alcançar as diferentes regiões do Brasil em poucas horas, potencializando as operações das empresas.

Ao Portal 6, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag), Maione Padeiro, ressaltou que a novidade terá grande impacto no município.

“O aeroporto com o novo polo vai trazer, sem dúvidas, um desenvolvimento muito grande para a região”, ressaltou.

De acordo com o gestor, empresários de diferentes regiões irão voltar a atenção para o hub, o que já se iniciou. Como resultado, a região terá serviços facilitados, assim como mais oportunidades de empregos.

O hub aeronáutico terá um aeroporto de negócios, assim como manutenção de pequeno e grande porte, indústrias, empresas de logística e de vários outros segmentos de aviação. Para tal, foi feito o investimento de aproximadamente R$ 100 milhões apenas na primeira das cinco etapas de construção.

Com entrega prevista para o fim de 2024, a primeira fase do Antares contará com uma pista de pouso e decolagem, que terá 1.980 metros de extensão por 45 metros de largura e pavimento que comportará operações de aeronaves de porte grande.

Escola de aviação

Outra novidade do hub, que também será apresentada na feira, é a instalação da primeira unidade da Escola Superior do Ar (EAR) fora do estado de São Paulo. Trata-se da primeira e única faculdade privada no Brasil com o objetivo de oferecer formação superior em aeronáutica por meio do conceito de aeroporto-escola.

O conceito foi idealizado pelo piloto Francisco Lyra, que possui 46 anos de experiência. Serão vários cursos de graduação, MBA e cursos livres nas modalidades presencial e EAD.

“A nossa proposta de ensino é inspirada em duas importantes instituições que são referência mundial na formação superior de pilotos e de outros profissionais ligados a aviação: a British Columbia Institute of Technology – Vancouver – Canadá (BCIT) e a Embry-Riddle, empresa americana que tem 90 anos de experiência no atendimento à indústria aeroespacial global”, afirmou um dos sócios-empreendedores do polo, Rodrigo Neiva.