Jovem que foi para Alemanha fica surpresa com o que é comum lá e poucos sabiam

Uma jovem argentina se mudou para a Alemanha em busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições financeiras. Ela só não imaginava que os costumes dos países pudessem ser tão diferentes.

Identificada no TikTok como Florencia, ela explicou que, atualmente, vive com a namorada no país europeu e ficou chocada com o que encontrou nas ruas de lá.

“Sabiam que aqui as pessoas fumam tanto que há máquinas de cigarros espalhadas por todos os cantos”, comentou mostrando o enorme depósito de maços.

Semelhante às tradicionais máquinas de hospitais e shoppings, onde é possível comprar salgadinhos, refrigerantes e doces, a máquina alemã oferta variadas marcas dos cigarros.

Assim, quem estiver passando pelas ruas e sentir vontade de fumar, basta colocar algumas moedas no local apropriado e escolher qual o produto que deseja.

“Eu pensava que as pessoas da Argentina fumavam muito, porém me equivoquei. Não se comparam nenhum pouco com os alemães”, concluiu na legenda da publicação, que viralizou na plataforma de vídeos.

