“Não entro mais em campanha majoritária sem a benção do Caiado”, diz Delegado Waldir

Deputado federal por dois mandatos e atual presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Goiás, Delegado Waldir (UB) é o entrevistado desta semana do quadro “6 perguntas para”.

Aliado de Ronaldo Caiado (UB), Waldir é cotado para disputar a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em 2024. A decisão, no entanto, segundo o próprio, não está tomada e passará pela “benção” do governador.

Candidato ao Senado em 2022, ele diz não se arrepender da decisão, mesmo tendo ficado sem mandato.

Agora, à frente do Detran, o ex-deputado elencou as dificuldades e os projetos que deseja implementar no órgão.

6 perguntas para Delegado Waldir

1. O que já foi possível fazer como chefe do Detran?

Delegado Waldir: Algumas mudanças importantes de gestão. A primeira delas foi que tornamos o Detran mais próximo do cidadão. Hoje, o presidente do Detran atende todas as pessoas de porta aberta. Temos trabalhado a melhoria da qualidade do atendimento, transparência, quebramos as amarras agora para tentar reduzir o preço da CNH, que foi adotar a Lei da Liberdade Econômica ao permitir que em qualquer cidade você possa instalar uma autoescola, da mesma forma a clínica médica e também em relação às empresas de placas, então havia uma limitação. Nós temos feito várias operações, entre elas a operação para limpar as calçadas, trânsito livre. Onde a Polícia Militar, a GCM e os agentes de trânsito atuam em conjunto há quatro meses fazendo ações em doze locais em Goiânia. Três vezes na Vila Canaã. Então, são muitas ações Criamos o Detran 24h, que não funcionava 24h, reformamos toda a unidade. Temos reformado, sinalizado. O Detran tem outro hoje um um outro perfil, uma outra cara, uma gestão moderna.

2. Qual o maior desafio do órgão neste momento?

DW: O maior desafio do órgão neste momento é construir uma sede própria, construir a escola de educação, construir também um concurso público. Precisamos de um concurso público urgente. Hoje, o Detran não possui nenhum agente de fiscalização efetivo. Então, é um grande desafio.

3. Sua atuação como delegado, sobretudo por conta das operações que conduzia, lhe rendeu fama e duas eleições como o mais votado para deputado federal em Goiás. À frente do DETRAN isso não tá sendo possível? Existe a Balada Responsável…

DW: Fui duas vezes o deputado federal mais votado com muito trabalho à frente das delegacias. Hoje, à frente do Detran, com certeza a visibilidade é muito grande em razão do trabalho que a gente realiza. Por muito tempo, muitos gestores estiveram à frente do Detran, mas não tinham o mesmo perfil que a gente tem hoje. Então, a gente atua numa área sensível onde a prioridade é também levar sinalização para todas as cidades, reduzir os acidentes, reduzir mortes e atuar duramente quando necessário. Fazendo a fiscalização de ferros velhos, de auto escola, despachantes. Então, é uma atuação muito ampla.

4. Você é cotado para disputar a Prefeitura de Aparecida, mas o candidato apoiado pelo Bolsonarismo nesta cidade será Professor Alcides. Acredita que este apoio pode fazer falta na disputa?

DW: Tem se falado numa possível candidatura nossa majoritária, mas eu já disputei duas, uma para Prefeitura de Goiânia e outra para Senador. Agora, a decisão é de que não entro mais em campanha majoritária sem estar com a benção do governador Ronaldo Caiado. Então, a gente vai esperar uma decisão dele lá na frente. Se por acaso ele decidir que eu seja candidato em Caldazinha, em Senador Canedo, em Goianira, em Goiânia, Aparecida, em qualquer lugar. Na verdade somos soldados.

5. Se arrepende de ter disputado o Senado?

DW: Eu não me arrependo, eu dobrei minha votação. A gente pulou dos 284 mil para mais de 540 mil votos. Experiência espetacular, mais de setenta municípios onde fui o mais votado. Em outros trinta municípios fui o segundo colocado, mostrando que o trabalho municipalista que nós fizemos na Câmara Federal trouxe grandes resultados

6. Caiado teria seu apoio caso disputasse à Presidência da República?

DW: Eu fui um dos primeiros que lançou o Caiado para governador de Goiás. Então, é o meu Presidente da República, o Presidente da República do povo de Goiás e o Presidente da República do Brasil.

