Esposa de traficante aponta que assassinato de advogado de Alexânia foi por ciúmes

A esposa do suspeito de ter assassinado o advogado Charlesman da Costa Silvano, assessor jurídico da Prefeitura de Alexânia e também primo do prefeito Alysson Silva Lima (PP), revelou que o crime ocorrido no último sábado (12) pode ter sido passional.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), ela afirmou que, na noite de sexta-feira (11), contou ao marido, Gilberto Gomes de Oliveira, que teve um caso com o profissional ainda em 2019, quando o companheiro estava preso por tráfico.

A revelação causou uma crise de ciúmes e, segundo ela, combinado com o uso de cocaína durante a madrugada, fez com que o homem acordasse transtornado na manhã seguinte – momentos antes do assassinato.

Gilberto havia sido condenado por tráfico e a representação jurídica seria feita pelo próprio Charlesman.

Após tais desdobramentos, o suspeito marcou de se encontrar com o advogado na zona rural – onde a vítima foi morta após diversos disparos de arma de fogo.

Relembre

A situação ocorreu por voltas das 09h40 do sábado (12), quando a vítima estava em uma caminhonete.

O suspeito, que conduzia uma moto, o abordou e disparou várias vezes contra ele com uma arma de fogo, fugindo logo em seguida.

Ele foi encontrado e preso logo depois pela Polícia Militar (PM). A corporação também realizou buscas e entrou em confronto com membros da organização da qual Gilberto fazia parte.

Como resultado, três morreram. Um quarto conseguiu fugir e a PM ressalta que, até então, não existem indícios de que eles tenham participado do assassinato do advogado.