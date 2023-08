Garis de Anápolis dão ‘ultimato’ para Quebec Ambiental antes de decidirem por greve

A greve organizada pelos coletores, motoristas e colaboradores da Quebec Ambiental – empresa responsável pela coleta de lixo em Anápolis – pode entrar em vigor a depender da reunião marcada para a próxima quinta-feira (17).

O Portal 6 entrou em contato com os servidores da empresa para entender as razões da mobilização. A iniciativa já havia ocorrido no início de julho, porém, foi encerrada devido ao pagamento das horas extras atrasadas. Desta vez, as razões são outras.

“Queremos o retorno da premiação dos motoristas e coletores, e o pagamento adequado da salubridade retroativa, que estava sendo baseado no salário mínimo, sendo que a convenção coletiva diz que tem que ser paga baseado no salário base da carteira”, revelou uma das lideranças do movimento.

Como a empresa manteve a prática desde o início dos contratos, os trabalhadores somam três anos de salubridade paga de forma incompleta.

O movimento está recebendo o auxílio do Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Anápolis (SITTRA) e do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Ambiental, Coleta de Lixo e Similares do Estado de Goiás (SEACONS).

A reunião deverá reunir os representantes da classe e dos sindicatos com a diretoria da empresa. Caso não haja o reconhecimento das demandas apontadas, a ordem será para que ocorra uma paralisação por parte dos sindicalizados.