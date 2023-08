Médico fala o que achou difícil em Brasília e diz por que Goiás é muito melhor

O vídeo de um médico, repostado pela página Brasília Irônica, acabou viralizando após explicar o que achou difícil na capital federal e o por que Goiás seria um lugar muito melhor para se viver.

A publicação já acumula mais de 260 mil visualizações e 18 mil curtidas, além de centenas de comentários com opiniões divididas.

Na postagem, feita pelo Instagram, Nicolas Michael responde a uma caixinha de perguntas onde é questionado “O que achou mais difícil em Brasília?”

Provocado, o médico afirma que o maior desafio seria “compreender como que Brasília está no meio de Goiás e não é Goiás”.

Segundo o profissional da saúde, o comportamento entre os moradores do Distrito Federal (DF) é muito diferente da população goiana.

“Aqui nós não comemos pequi, nós não somos mais da roça, não falamo ‘uai’, não tem mais galinha caipira e pronto”, afirma Nicolas, ao se referir a Brasília.

Por fim, o médico ainda polemiza, ao concluir que “aqui [no Distrito Federal] é só o povo metido”.

Nos comentários, houve aqueles usuários que concordaram com a fala do profissional da saúde, enquanto outros foram no sentido oposto.

“Algo de errado não está certo. Sou de Brasília, amo pequi e falo ‘uai'”, disse uma internauta.

Já outra pessoa afirmou: “É só o povo daqui [Distrito Federal] pisar o pé em uma lancha, que não pisa nem mais no chão, depois”.