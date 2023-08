Fazer com que um celular dure muito tempo está longe de ser uma tarefa simples e fácil. Para atingir o objetivo, uma série de atos devem ser feitos ao longo dos meses para garantir a qualidade do aparelho.

Ao adotar esses hábitos, você estará dando passos importantes para garantir que seu celular tenha uma vida longa e saudável.

Quer saber quais são? Leia até o final e descubra quais hábitos podem ajudar na durabilidade do seu aparelho telefônico.

6 hábitos que quem quer ter um celular que dure muito tempo deve adotar

1. Proteja ele sempre

Uma dica para ter um celular que dure muito tempo é proteger a integridade física do aparelho.

Para isso, use uma capa protetora e uma película de vidro para evitar danos físicos e arranhões na tela e no corpo do celular.

2. Mantenha o software atualizado

Atualizações de software frequentes geralmente incluem melhorias de desempenho e correções de segurança, garantindo um funcionamento suave e seguro ao longo do tempo.

3. Gerencie a bateria

Evite carregar o celular durante a noite e não deixe a bateria chegar a níveis muito baixos com frequência.

Isso ajuda a prolongar a vida útil da bateria e, de quebra, evita que a mesma fique viciada. Então, fica a dica!

4. Faça limpeza regular

Mantenha seu celular limpo removendo poeira e sujeira dos alto-falantes, portas e câmeras. Use um pano macio e adequado para a limpeza de telas.

5. Desinstale aplicativos não utilizados

Aplicativos desnecessários ocupam espaço de armazenamento e podem afetar o desempenho do celular. Periodicamente, desinstale aqueles que você não utiliza mais.

6. Controle a temperatura

Por fim, evite exposição prolongada a altas temperaturas, como deixar o celular ao sol ou perto de fontes de calor. Calor excessivo pode afetar a vida útil da bateria e dos componentes internos.

