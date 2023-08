Está incomodado e quer de alguma forma chamar a atenção daquela pessoa que está te ignorando no WhatsApp? As mensagens misteriosas podem ser uma maneira de ‘cutucar’ o outro.

Dessa maneira, você conseguirá ter atenção do outro e, assim, mandar uma indireta sutil de que não está curtindo a situação.

6 mensagens misteriosas para enviar no WhatsApp quando alguém estiver te ignorando

1. Queria saber o que tanto anda fazendo…

Essa é uma das mensagens misteriosas que podem despertar a atenção daquela pessoa que está te ignorando. Essa indireta é capaz de fazer com o que o outro perceba o que de fato vem fazendo com você.

2. Gostaria de conversar mais com você

Outra dica é afirmar que gostaria de conversar mais com o outro. A frase pode parecer simples, mas pode ser bastante eficaz no momento e, de quebra, ainda deixar o coração do outro impactado. Então, fica a dica!

3. Estou aguardando o retorno de uma certa pessoa

Essa indireta misteriosa também pode ser uma ótima maneira de chamar a atenção do outro. Dessa forma, ele sacará que não está te dando a devida a atenção e poderá mudar essa situação.

4. Adoraria uma resposta

Assim, sem explicações, essa mensagem é mais uma das que podem ser usadas para cutucar aquele contato que está te ignorando no WhatsApp.

Portanto, não hesite em utilizá-la.

5. Será que te fiz algo?

A indagação pode ser uma ótima maneira de fazer o outro se questionar sobre a própria conduta e mudar totalmente a postura contigo. Então, fica a dica!

6. Queria te dizer algo

Por fim, outra mensagem misteriosa para enviar na plataforma é essa. Assim, o outro ficará curioso sobre o que você tem a dizer para ele e te responderá no mesmo instante.

