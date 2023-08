Delegada Adriana Accorsi quer levar Magda Mofatto para o Conselho de Ética

A deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT) informou que vai levar Magda Mofatto (PL) para o Conselho de Ética da Câmara.

A petista, que é titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi barrada em Hidrolândia, durante diligência dos deputados.

Imagens postadas nas redes sociais mostram que Accorsi foi barrada pela companheira de Casa, que fechou na cara dela a porta de uma das salas do Centro de Eventos de Hidrolândia.

A reunião contava com a presença do relator da CPI, deputado Ricardo Salles (PL-SP), Gustavo Gayer (PL), que é suplente, e Magda Mofatto, que não faz parte do grupo de parlamentares que investigam o MST.

Minutos após ser barrada, a porta foi aberta para a parlamentar que pôde acompanhar as diligências.