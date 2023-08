Instalação da UFG em Anápolis ganha desdobramentos e deputado quer apoio da Câmara Municipal

A instalação de um novo campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Anápolis ainda não tem data para acontecer, mas a cada dia a ideia ganha força.

Para agilizar o processo, o deputado federal Rubens Otoni (PT) estará na Câmara Municipal nesta terça-feira (15) para buscar apoio do Poder Legislativo local, que pode fazer desde as audiências públicas necessárias à aprovação da área onde a instituição pode se instalar.

Aos que duvidam da possibilidade da UFG vir para Anápolis, Rubens lembra que essa também era uma crítica antes dele conseguir trazer o Instituto Federal de Goiás (IFG) para cidade. Fato que se consolidou em 2010, com a inauguração do campus da instituição ao lado do Cemitério Park.

“Estarei [lá] para informar aos vereadores sobre o avanço nesta pauta importante para Anápolis. Ao mesmo tempo, convidar a todos, independente de partido político, a se somarem neste esforço de garantir um campus da UFG em Anápolis”, adiantou o deputado à Rápidas do Portal 6.

Segundo Rubens, a reitora da UFG, Angelita Lima, prometeu que a própria universidade fará o estudo de viabilidade técnica do projeto de instalação na cidade.

Ainda que as coisas estejam caminhando bem, o petista reconhece que a tarefa não será fácil.

“Este é um desafio grande, mas não vou sossegar enquanto ele não se tornar realidade. Quero concretizá-lo ainda neste meu mandato de deputado federal”, afirmou.

Na Câmara Municipal, Rubens conta com a articulação do pupilo, vereador Marcos Carvalho (PT).

Foi ele quem acompanhou Rubens Otoni na visita recente que o deputado fez à Reitoria da UFG. À Rápidas, Marcos comentou que a UFG quer, de imediato, explorar a vocação do município.

“A universidade falou sobre atuar na área de farmoquímicos e logística, transportes e tecnologia. Alinhando aos eixos e arranjos produtivos locais”, disse.

Deputados goianos que votaram a favor da inclusão de advogados em lei de proteção

A Câmara dos Deputados vetou a inclusão de advogados no projeto de lei que cria medidas de segurança à magistrados e membros do Ministério Público (MP) pelo risco provocado pela profissão.

Advogados passariam a contar com a mesma proteção oferecida aos membros do Judiciário e do MP, agravando ainda mais as penas nos crimes de homicídio e lesão dolosa contra os profissionais e seus familiares.

Se já estivesse em vigor, e com essa inclusão, a medida poderia ser aplicada no caso do advogado Charlesman da Costa Silvano, morto em Alexânia no último final de semana.

Dos deputados goianos, apenas Daniel Agrobom (PL), Gustavo Gayer (PL), Márcio Corrêa (MDB), Professor Alcides (PL) e Zacharias Calil (UB) deram voto a favor.

Homenagem aos 75 anos das Igrejas de Cristo do Brasil

Nesta segunda-feira (14), a vereadora Andreia Rezende (SD) comanda a sessão solene para celebrar os 75 anos das Igrejas de Cristo no Brasil.

O evento será realizado na Câmara Municipal de Anápolis, às 19h. A confirmação da presença pode ser feita no gabinete da parlamentar.

Novo prédio para Varas de Família e Juizado da Infância e Juventude

A assinatura da ordem de serviço para construção do Fórum das Varas de Família e Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis será realizada na quarta-feira (16).

A solenidade terá a presença do desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e da diretora do Foro de Anápolis, juíza Laryssa Moraes Camargos.

Atleta de Aparecida busca o topo do mundo no Jiu Jitsu

Representante de Aparecida de Goiânia, Elaine Palazzo, que recentemente venceu o Campeonato Brasileiro de Jiu- Jitsu, embarca nos próximos dias para Las Vegas, nos EUA.

Lá, entre os dias 31 de agosto e 02 de setembro, a atleta disputará o título mundial.

Nota 10

Para o time de sociais-mídia que gerencia as redes da Prefeitura de Goiânia. Antenados e com muito bom humor, os profissionais geram engajamento no Instagram.

Nota Zero

Para a Quebec Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo em Anápolis. Os coletores, motoristas e colaboradores da empresa ameaçam entrar em greve nos próximos dias. Tudo pelo não cumprimento de compromissos com os profissionais.