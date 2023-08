Internautas resgatam participação de Caio Afiune no BBB e comparam caso de Larissa Manoela com de Britney

O conflito familiar envolvendo os bens e patrimônio da atriz Larissa Manoela ganhou força nas redes sociais, após a celebridade afirmar em entrevista no Fantástico, no domingo (13), que abriu mão de R$ 18 milhões para poder cuidar do próprio dinheiro que, até então, era administrado pelos pais. Mas a emblemática situação não ficou apenas entre os parentes e sobrou até mesmo para o ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Caio Afiune.

Tudo isso por um único motivo: um vídeo de 2021 em que Caio aparece comentando a história da cantora Britney Spears, após assistir o documentário “Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela”.

A gravação reverberou novamente na web, após alguns internautas notaram uma semelhança entre a fala do participante com a situação vivida por Larissa Manoela, uma vez que ambas as artistas acusam os pais de terem controlado todo o dinheiro obtido por elas durante a carreira.

“Imagina quanta coisa não ter por trás disso aí? Eles mostraram algumas coisas, mas não é que eles podem mostrar né? Não é tudo o que eles podem falar, ela tem que dar permissão também. Imagina quanta coisa tem por trás disso aí, quanta coisa essa menina não passou, cara. Quanta pressão…”, diz ele em um trecho.

Nos comentários de uma postagem compartilhada na página greengodictionary no Instagram, internautas reforçaram a semelhança da atriz com a cantora estadunidense e defenderam a versão contada por ela.

“Impressionante como os pais brigam por um dinheiro que é exclusivamente dela… fruto do seu próprio trabalho praticamente de uma vida toda! Muito triste! Que exemplo de amor e respeito meu Deus!”, escreveu um.

“Espero que ela não se arrependa de abrir mão de tudo. É muito injusto que os pais deixem ela sem nada. Só reforça o caráter. Um pai e uma mãe cheios de amor jamais fariam isso com um filho”, disse outro.

“A Britney do 🇧🇷”, brincou.

Veja o vídeo: