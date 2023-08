Homem que roubou carro em supermercado em Goiânia diz que é advogado e filho tem câncer

Uma história repleta de detalhes e em das regiões mais nobres de Goiânia chamou atenção sobre as condições e até mesmo a data em que o fato ocorreu.

No último domingo (13), em pleno Dia dos Pais, um homem, de 57 anos, roubou um carro com a justificativa de que o filho luta contra o câncer. O caso chocante ocorreu no estacionamento do supermercado Pão de Açúcar, no Setor Oeste, sendo que o homem ainda usou faca e arma de choque.

O suspeito, que diz ser advogado, chegou a esfaquear a vítima, de 54 anos, e fugiu do local. No entanto, policiais o identificaram e ele foi preso logo em seguida.

O Portal 6 apurou que a vítima saiu do supermercado por volta das 17h e foi até o estacionamento, onde estava o carro de modelo Toyota Cross. Ao começar a transferir as compras para o veículo, ele sentiu uma pontada nas costas e se virou para encontrar o suspeito portando as armas e uma máscara – do tipo comumente usado durante a pandemia da Covid-19.

Em seguida, o homem o ameaçou caso fizesse barulho. Na ocasião, ele avisou que teria “o pior Dia dos Pais da vida”. Foi neste momento que o suspeito deu a justificativa do assalto, afirmando que o filho estava com câncer e, por isso, precisava do carro.

Contudo, o suposto advogado não soube ligar o veículo, se frustrou e impôs que o motorista ajudasse. Após dar partida, o suspeito fugiu em alta velocidade, momento em que a vítima acionou a Polícia Civil (PC) e uma busca se iniciou nas redondezas.

Cerca de uma hora depois, foi possível identificar o suspeito e realizar a prisão em flagrante. Ao ser detido, o homem confessou o assalto, disse ser advogado e afirmou já possuir um carro. No entanto, o Portal 6 não o localizou no Cadastro Nacional dos Advogados.