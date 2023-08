Jovem é morto a facadas pelo cunhado após agredir a namorada grávida

Um jovem, de 21 anos, acabou falecendo no Cais do bairro Goiá, em Goiânia, após ter sido esfaqueado várias vezes em um desentendimento com o cunhado.

O crime teria sido motivado pelo possível histórico de violência da vítima contra a companheira, que estava grávida.

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu na noite desta segunda-feira (14). Em depoimento dado à Polícia Civil (PC), a sogra do falecido destacou que mora junto da filha e o filho – tido como o principal suspeito.

Tanto ela quanto a gestante, que também foi ouvida pela PC, sustentaram não ter visto nada no momento do crime, pois estavam limpando a casa.

Após a constatação do óbito na unidade médica, a Polícia Militar (PM) se dirigiu até o endereço da família, para procurar o cunhado do falecido.

Ele, porém, já tinha saído da residência e não foi localizado. O caso seguirá sendo investigado.