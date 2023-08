Morre jovem que foi atropelado por motorista bêbado no DAIA

Foi confirmada a morte do jovem Jonas Rodrigues da Silva, de 25 anos, após ser atropelado por um motorista bêbado, no Distrito Agroindustrial de Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, o falecimento do ciclista foi registrado na noite desta terça-feira (15), após a vítima ficar mais de um mês internado em estado grave.

O atropelamento ocorreu no dia 03 de julho, por volta das 21h45. O jovem foi atingido pelo automóvel enquanto pedalava pela região do DAIA, em frente à CAOA.

Devido à força do impacto, Jonatas bateu contra o para-brisas do carro, que ficou estilhaçado e manchado de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local e foi levado para o hospital, onde lutou pela vida por 43 dias.

O motorista do veículo fugiu do local do acidente, sendo localizado pela Polícia Militar (PM) apenas na região da GO-330.

Ao ser abordado, o condutor, de 26 anos, apresentava fortes sinais de embriaguez, como fala arrastada, falta de equilíbrio, confusão mental, além de um forte cheiro de bebida alcóolica.

O motorista confessou ter ingerido cerveja e inalado cocaína antes de entrar no veículo.

Após fazer uma vistoria pelo automóvel, os policiais encontraram várias latas de cerveja pelo carro e um saquinho transparente com um pó branco dentro da carteira do suposto autor do atropelamento.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), a fim de que fossem tomadas as devidas providências legais.