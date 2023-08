Presa suspeita de esfaquear por 20 vezes atual mulher de ex-marido, em Goiás

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta terça-feira (15) uma mulher, de 42 anos, suspeita de ter esfaqueado a jovem Vanessa Nunes da Silva, de 29, durante uma discussão em Inhumas.

A mulher estava foragida desde o dia 05 de agosto, data em que o crime ocorreu, e foi localizada pelos agentes na cidade de Taquaral de Goiás. Ela responderá por tentativa de homicídio duplamente qualificada pelo motivo torpe.

A vítima é namorada do ex-marido da suspeita e já tinha histórico de desavenças com a mulher. Na data do ocorrido, ambas haviam iniciado uma discussão via telefone, o que motivou a suposta autora a ir até a residência da jovem.

Ao chegar no local, a mulher bateu no portão e, por estar esperando a visita de um prestador de serviço, a vítima abriu a porta da residência.

No mesmo instante, a suspeita sacou uma faca e desferiu 20 golpes na vítima, além de ameaçar algumas testemunhas que tentaram intervir nas agressões.

Após a ação, a suspeita fugiu do local e a jovem foi socorrida com vida e encaminhada até o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde segue internada em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos.