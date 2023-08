Preta Gil faz colonoscopia na véspera de cirurgia contra o câncer

Preta Gil, 49, realizou uma colonoscopia completa, um dia antes de sua cirurgia como parte de seu tratamento do câncer no intestino.

No Instagram, a cantora informou os seguidores sobre o procedimento, que faz uma avaliação do intestino grosso e a parte final do intestino delgado. Ela também destacou a importância do exame na prevenção do câncer de intestino.

“Agora de manhã vou fazer uma colonoscopia completa. Colonoscopia: é um exame que visualiza o intestino grosso até chegar ao delgado. É recomendado em caso de sintomas como sangramento nas fezes, diarreia, intestino preso e dor abdominal. Para a população sem sintomas, o ideal é fazer o exame a partir dos 45 anos e repeti-lo a cada 10 anos”, escreveu.

Preta está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o domingo (13).

A cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro deste ano.

A retirada do adenocarcinoma está marcada para esta quarta-feira (16). A filha de Gilberto Gil, 81, começou os tratamentos contra a doença logo após receber o diagnóstico.

No total ela realizou oito ciclos de quimioterapia e cinco semanas de radioterapia.