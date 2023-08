Imagens fortes mostram momento em que motoqueiro morre ao colidir com caminhão

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o exato momento em que um motoqueiro, de 17 anos, morre após colidir contra um caminhão no Jardim Conde dos Arcos, em Itapuranga. A situação aconteceu na terça-feira (15).

Nos registros obtidos pelo Portal 6, o condutor do veículo de grande porte, de 33 anos, aparece entrando no automóvel, que estava estacionado, e, posteriormente, começa a trafegá-lo.

Poucos metros depois, ao fazer uma conversão à esquerda, é possível ver o momento em que o motoqueiro, que também circulava pelo trecho, atinge o caminhão.

Após o acidente, o motorista do veículo e alguns populares, ainda tentaram socorrer o acidentado, mas perceberam que não poderiam fazer muita coisa, uma vez que a vítima acabou ficando presa em uma peça localizada embaixo do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, esteve no local e confirmou o óbito do jovem.

Posteriormente a área foi isolada para realização de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a retirada do corpo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Veja o momento: