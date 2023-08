Morte de criança de 9 anos comove Anápolis: “hoje o céu ganha mais uma estrela”

A morte do pequeno Diogo Brito da Rocha Filho, de apenas 09 anos, comoveu a população de Anápolis nesta quarta-feira (16).

Ele estava internado desde a tarde desta terça-feira (15) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após se acidentar com uma corda, dentro de uma fazenda na zona rural do município.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu por volta das 16h desta terça-feira (15). Segundo familiares, o garoto estaria sozinho em um pé de mangá, brincando com o objeto.

Em determinado momento, a corda teria se enrolado no pescoço dele, sufocando a criança. Quando se deram conta do ocorrido, a família do menino acionou uma equipe do Corpo dos Bombeiros, que prestou os primeiros socorros.

Em um primeiro momento, o garoto foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No entanto, devido à gravidade do quadro clínico, a criança foi transferida para o HUGOL, em Goiânia.

Apesar de todos os esforços prestados para salvar a vida do menino, ele acabou falecendo na manhã desta quarta-feira (16).

Nas redes sociais, familiares de Diogo prestaram homenagens, com postagens em homenagem ao garoto.

“Hoje o céu ganha mais uma estrela”, disse uma usuária. Já outro internauta lamentou o ocorrido, desejando forças para os pais da criança.

A Polícia Civil (PC) ficará a cargo de apurar as circunstâncias que levaram á morte do menino.