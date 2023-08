Programa oferece aulas gratuitas de futebol, vôlei e musculação em Anápolis; inscreva-se

O Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis está com inscrições abertas para o programa de extensão “Mexa-se”, que oferece aulas de futebol, vôlei, musculação e atletismo.

No total, serão 250 oportunidades voltadas para todas as idades, com encontros nos períodos matutino e vespertino. A tabela completa está disponível no site do IFG.

As vagas são destinadas tanto para a população em geral (80%) e para estudantes matriculados na instituição de ensino (20%).

Caso haja mais inscritos que o número de vagas ofertado, será realizado um sorteio.

Quem tiver interesse em participar do Mexa-se deverá comparecer presencialmente na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPEX) do IFG e realizar o registro, entre 09h e 20h.

As inscrições ficarão abertas até a próxima segunda-feira (21). Para mais informações, acesse o edital do programa de extensão.